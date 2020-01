Salzburger mit 15 Jahren schon viermal verurteilt

„Wird sein Leben jetzt in den Griff bekommen“

Hauptfaktum ist aber ein vermeintlicher Raub, verübt Ende August in Salzburg: Mit einem Rad soll er dem Opfer den Weg versperrt und dessen Musik-Box an sich genommen haben. Letztlich wertete das Gericht dies als Sachentziehung. Die U-Haft hab ihn aber geläutert, so Verteidiger Stefan Huber: „Er wird sein Leben jetzt in den Griff bekommen.“