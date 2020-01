Star-Bulle scherzt: „Farkas will mir Geld stehlen“

Folge sieben der Red-Bull-Doku „Jedermann. Des is Soizburg“. Diesmal nimmt Sie die Reportage mit in die Spielerkabine des FC Red Bull Salzburg und zeigt Mannschaftskassier Patrick Farkas bei der Arbeit. Nicht jeder ist mit der Art der Geldeintreibung einverstanden. „Farki will mir Geld stehlen“, scherzt etwa Antoine Bernede. Außerdem begleite in dieser Folge das Kamerateam die Mannschaft bei der Champions-League-Auslosung und zeigt Sportchef Christophs Freund Reise zur Auslosungszeremonie (alles im Video oben).