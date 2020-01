Vorarlberger Radarbox blitzt nicht nur Autofahrer

Denn tatsächlich ist es in vielen Fällen der Zug, der die Radarbox zum Blitzen veranlasst. Da diese parallel zur Straße, jedoch auch zu den Gleisen der Bahn ausgerichtet ist, heißt es für Zugführer, Schaffner und Passagiere gleich mehrmals am Tag: Bitte lächeln. Denn mittlerweile ist die Montafonerbahn auch im Halbstundentakt unterwegs - und auch weitaus flotter als die Autofahrer, zumindest als jene, die sich an die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Und da ein Zug länger als ein Pkw oder Lkw ist, werden auch gleich Aufnahmen in Serie gemacht.