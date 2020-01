Feuerwehrleute werden in Sydney wie Helden begrüßt

Durch eine erneute Hitzewelle und starken Wind drohen die ohnehin verheerenden Buschfeuer in Australien noch einmal angefacht zu werden. Ministerpräsident Scott Morrison sagte am Freitag, in den östlichen Bundesstaaten werde ein schwieriger Tag erwartet. „Wir sind weit entfernt vom Ende der Krise und dieser Katastrophe.“ Verstärkung war diese Woche im Anmarsch: Ein Video zeigt US-Feuerwehrleute, die bei ihrer Ankunft am Flughafen in Sydney wie Helden begrüßt wurden.