Verflixte Vier macht ÖSV-Adler Kraft nicht nervös

Stefan Kraft haftet in diesem Winter das Punkte-Pech an den Sprunglatten. In elf Weltcupspringen landete der Salzburger Erfolgsadler auf dem vierten Platz. Für den 26-jährigen Überflieger aber kein Grund, groß Trübsal zu blasen: „Vierter ist besser als Fünfter oder Sechster. Ich weiß, dass meine Sprünge passen. Das nächste Stockerl passiert bald wieder.“