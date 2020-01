Leser zeigen Herz: Das „Gedächtnis“ von Liezen

Er ist das „Gedächtnis“ von Liezen: Seit seinem Pensionsantritt als verdienter Amtsvorstand wirkt Karl Hödl als Archivar der Ennstaler Bezirkshauptstadt. Es gibt kaum Tage, an denen der passionierte Naturliebhaber nicht in seinen modernen Archivräumen in der örtlichen Volksschule anzutreffen ist und dort historische Fotos oder wichtige Dokumente für die Nachwelt bewahrt. Außer natürlich, er hat seine Bergschuhe geschnürt und ist auf einer Weitwanderstrecke in Österreich unterwegs. „Karl hat für alle Liezener, etwa wenn sie Familienforschung betreiben, immer ein offenes Ohr und opfert seine Freizeit dafür auf“, streut ihm ein Leser Rosen. Das nach Hödls Vorstellungen eingerichtete Archiv zählt übrigens zu den fortschrittlichsten der Steiermark. Herzlichen Dank!