Casinos Austria jetzt fest in ausländischer Hand

Daher habe man sich mit der Sazka-Gruppe, die dem tschechischen Milliardär Karel Komarek gehört, geeinigt, ihr die 17,2 Prozent der Novomatic an der Casinos Austria AG zu verkaufen. Somit wären mehr als 55 Prozent der Aktien in ausländischer Hand. Dem verbliebenen zweiten Großaktionär, der ÖBAG der Republik Österreich (hält 33,2 Prozent am Konzern), bietet die Sazka eine „langfristige strategische Partnerschaft“ an.