WK Tirol rechnet nur mit minimalem Wachstum

Nur 30 Prozent der Betriebe optimistisch

Von Tirols Leitbetrieben sind im Durchschnitt nur 30 Prozent optimistisch, was die Wirtschaftsentwicklung für 2020 anbelangt. „Insgesamt hat sich damit in den vergangenen beiden Jahren der Optimismus in der Tiroler Wirtschaft deutlich reduziert“, betonte Garbislander. Vor allem bei den Transportunternehmen macht sich Skepsis breit. Lediglich 19 Prozent rechnen mit einer guten Entwicklung. Am meisten Optimismus herrscht mit 44 bzw. 41 Prozent noch bei den Gewerbe- und Bauunternehmen.