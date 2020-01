Verwirrte Seniorin (70) baut vier Autounfälle

Ihr stark beschädigter Pkw wies drei Platten auf, als Polizeibeamte am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine verwirrte 70-Jährige in der Saglstraße in Telfs vorfanden. Die Seniorin wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert, der Pkw abgeschleppt. Wenig später trudelten die ersten Unfallmeldungen ein, denn die Frau hatte auf ihrer Fahrt von Flaurling nach Telfs mehrere Autos beschädigt.