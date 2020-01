Ein Brüderpaar will gemeinsam hoch hinaus

Selbstbewusstsein zeigte er bereits in Innsbruck, wo er das Finale knapp verpasste, in der Quali allerdings vor Daniel landete. „Da habe ich ihm gleich gesagt, dass ich 1:0 in Führung bin“, lachte der Jüngere. „Da hat er mir eine freche Nachricht geschrieben“, bestätigte Daniel lachend. Inzwischen stellte er auf 2:1 zu seinen Gunsten und hat nicht vor, im Bewerb am Dreikönigstag den Ausgleich zu kassieren.