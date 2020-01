Unfall in Skigebiet: Bub kam unter Geländewagen

Eine Kinderskigruppe hat am Sonntagvormittag in Telfes im Tiroler Stubaital einen schneebedeckten Fahrweg überquert, um in weiterer Folge auf die Talabfahrt zu gelangen. Ein Geländewagen war zuvor angehalten, um den Kindern die Überquerung zu ermöglichen - doch gerade als das Auto wieder losfuhr, rutschte ein Kind zurück auf die Fahrbahn.