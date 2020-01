Generation X, Y, Z - und was kommt jetzt?

6. Alphabet am Ende. Die Generationen verschwimmen. Wir kommen an einen Punkt, an dem sich Menschen nicht mehr aufgrund ihres Alters einer Gruppe zuordnen lassen. Innerhalb einer Generation existieren viele differenzierte Lebensstile. Nehmen wir etwa Menschen ab 70 plus - da gibt es fitte, erlebnishungrige Pensionisten, genauso wie es Pflegepatienten gibt. Es trifft sich also gut, dass wir mit der Generation Z das Ende des Alphabets erreicht haben.