„Hasis“ Erfolgsstory: Einmal Leicester und zurück

In den Weihnachtsliedern

Schon bald sangen die Fans von den „Saints“ Whams „Last Christmas“ zu seinen Ehren, mit einer kleinen Änderung im Text: „Next year ... I give it to Hasenhüttl“. Und auch vor dieser Saison war man zuversichtlich. Bis zum 25.10. 2019. Dann kam das 0:9 gegen Leicester. Ein Ergebnis, das normalerweise kein Trainer der Welt „überlebt“ hätte. Nicht so Hasenhüttl. Der Direktor des Klubs, Martin Semmens, stand auch nach dem 0:9 zu ihm. Southamptons Betreuerstab und die Spieler stellten ihren Lohn der Charity-Stiftung des Vereins zur Verfügung. Aber die wirkliche Wiedergutmachung kam in der Meisterschaft.