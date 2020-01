Skandal-Spieler Kyrgios spendet für jedes Ass

Tennis-Star Nick Kyrgios sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Diesmal sind es ausnahmsweise keine negativen Vorfälle, die dem Australier mediale Aufmerksamkeit bringen. Der 24-Jährige begeisterte die Öffentlickeit mit seinem großem Herzen: Er kündigte via „Twitter“ an künftig für jedes Ass, das er im Laufe des diesjährigen Sommers in Australien schlägt, 200 Dollar an die Opfer der Buschbrände in seiner Heimat zu spenden.