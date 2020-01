Kapitän Bilyk: „Eine große Chance für Österreich!“

Mit 22 Jahren wurde Nikola Bilyk von Teamchef Aleš Pajovič zum Kapitän des Nationalteams ernannt. Mit dem THW Kiel feierte er in der vergangenen Saison den Sieg im EHF Cup, führt mit dem Rekordmeister auch aktuell die Deutsche Bundesliga an. Im Video-Interview (siehe oben) spricht der mittlerweile 23-Jährige wie er durch seinen Vater zum Handballsport gekommen ist, er früh wusste, dass er Profi werden will, als Typ offen und ehrlich ist und am Spielfeld sehr ehrgeizig. Die Heim-EURO betrachtet er als großes Privileg für sich und eine große Chance für Österreich.