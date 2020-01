Trump will Handelsabkommen mit China unterzeichnen

Der US-Präsident spuckt zu Jahresbeginn in die Hände: Der erste Teil eines umfassenden Handelsabkommens mit China soll am 15. Jänner im Weißen Haus unterzeichnet werden. Peking werde für die Unterzeichnung einen ranghohen Vertreter schicken, erklärte US-Präsident Donald Trump am Dienstag über Twitter.