Hubschrauber im Südburgenland abgestürzt

Zu dem Absturz kam es am Dienstagnachmittag am Flugplatz Punitz in der Gemeinde Tobaj (Bezirk Güssing). Beim verunglückten Luftfahrzeug habe es sich laut Informationen des ÖAMTC um einen Hubschrauber vom Typ Robinson R44 gehandelt. An Bord hätten sich zwei Männer und eine Frau befunden.