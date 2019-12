Lkw mit 20 Tonnen Gemüse im Straßengraben gelandet

Dramatischer Großeinsatz für die Einsatzkräfte am Sonntagabend auf der L154 bei Biedermannsdorf in Niederösterreich: Ein Lkw-Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war in den Straßengraben gerast. Mehr als 100 Helfer sowie ein Notarzthubschrauber des ÖAMTC mussten ausrücken.