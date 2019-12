Kindl holt sich trotz Handverletzung Meistertitel

Wolfgang Kindl hat sich trotz seiner Handverletzung den Österreichischen Meistertitel im Kunstbahnrodeln gesichert. Der Tiroler triumphierte am Samstag in Igls vor Nico und David Gleirscher. Einen Tag zuvor hatte eine MR-Untersuchung bei ihm ein Knochenmarksödem und einen Haarriss in der Speiche ergeben. „Die Diagnose ist bitter“, sagte Kindl.