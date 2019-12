„Sauhund“ Paris unschlagbar! Mayer verpasst Podest

Er war wieder nicht zu schlagen! Nach seinem Erfolg am Freitag gewann Dominik Paris auch am Samstag die zweite Abfahrt in Bormio. Auf Rang zwei landete sensationell der Schweizer Urs Kryenbühl (+0,08 Sekunden). Dritter wurde Beat Feuz (+0,27). „Sauhund - dass er schon wieder schneller ist“, so der Schweizer über Sieger Paris. Auf Rang fünf landete mit Matthias Mayer (+0,84) der beste ÖSV-Läufer. Für eine Schrecksekunde sorgte Hannes Reichelt, der nach einem Sturz mit dem Helikopter abtransportiert werden musste.