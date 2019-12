Paris siegt schon wieder - Mayer rast aufs Podest

Dominik Paris hat zum bereits vierten Mal die Abfahrt in Bormio gewonnen. Der 30-jährige Favorit aus Südtirol triumphierte am Freitag im Gröden-Ersatzrennen auf verkürzter, aber schwieriger Piste 0,39 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz sowie 0,42 vor dem Österreicher Matthias Mayer. Am Samstag folgt die Originalabfahrt über die volle Distanz.