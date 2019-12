Federer über Karriereende: „Gedanke ist sehr real“

Dank dieses Gedankens empfinde er „vor allem Dankbarkeit für all das, was ich erleben durfte“, erklärte der Schweizer. Wenn er gefragt werde, wann er genau aufhöre, antworte er: „Ich habe keine Ahnung.“ Federer kann sich vorstellen, seine Karriere auf der Tour zu beenden, „weil man nicht mehr in der Lage ist, Woche für Woche zu spielen“.