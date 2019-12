Kleiner Bub (7) bei Skiunfall im Wipptal verletzt

Gemeinsam mit seinem Vater war der Siebenjährige am Donnerstag in einem Skigebiet im Wipptal. „Trotz langsamen Abfahrens konnte er vor einer stehenden Skigruppe nicht mehr anhalten und kollidierte mit dieser“, schildert die Polizei den Unfallhergang. Der kleinen Bub verletzte sich erheblich am linken Unterschenkel und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen. Von der Skigruppe wurde laut Polizei niemand verletzt.