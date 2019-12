32 Menschen hilflos in verrauchtem Gang gefangen

Gegen 9 Uhr brach der Brand in einem Haus an der Rossauer Lände unweit der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über dem Donaukanal aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Situation kurzfristig heikel dar: Der Wohnungsinhaber hatte bei der Flucht die Eingangstür offen gelassen, weshalb der Gang sehr stark verraucht wurde. Dann hatte er auch noch via Gegensprechanlage die Mitbewohner im Haus alarmiert. 32 hilflose Menschen standen somit am Gang.