Kurz kann sich an Bierlein ein Beispiel nehmen

Übersteigerte Lobhudelei ist nicht angebracht

Dass sie mit diesem Anspruch an sich selbst auf lange Sicht unser Land nicht nachhaltig gestalten wird, war deswegen von Anfang an klar. Eine übersteigerte Mystifizierung und Lobhudelei sind daher nicht angebracht und politischer Naivität geschuldet. Denn eine Regierung, die nur verwaltet und kaum gestaltet, kann kaum etwas falsch machen - wenngleich uns so mancher Politiker in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt hat, wie man sich doch wundern kann, was alles möglich ist.