Casino-Affäre: Jetzt will der Rechnungshof prüfen!

Angesichts der Postenschacher-Affäre um die Casinos Austria sucht Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker Verbündete für die länger geforderte Ausdehnung der Prüfrechte bei öffentlichen Unternehmen. In einem Brief an alle Parlamentsparteien appelliert sie, Kontrollen schon ab 25 Prozent Staatsanteil zu ermöglichen. NEOS, FPÖ und Grüne unterstützen das - die ÖVP will das Thema in den Koalitionsverhandlungen besprechen. Was einen möglichen U-Ausschuss zu der Causa Casinos angeht, hat sich nun auch die SPÖ zu Wort gemeldet.