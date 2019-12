Hautnah dabei: Wie Salzburg-Transfer zustande kam!

Hautnah am Transfer von Rasmus Kristensen dabei: Red Bull Salzburg gibt in Folge zwei der eigenen Doku-Reihe namens „JEDER.MANN - Des is Soizburg“ höchst interessante Einblicke. Wie der Wechsel des nunmehrigen Ex-Ajax-Spielers Kristensen zustande kam, was Patrick Farkas zum Konkurrenzkampf sagt und wie sich die Bullen auf Spiel eins in der Liga gegen Rapid vorbereitet haben, sehen Sie oben im Video! Insgesamt acht Folgen umfasst die äußerts spannende und überraschend offene Serie, welche das Leben der Trainer, Spieler und Betreuer auch hinter den Kulissen zeigt.