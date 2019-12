Verletzt! Martinez vergrößert das Bayern-Lazarett

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München muss mindestens sechs Wochen auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier erlitt am Samstag beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, bei dem er an der Seite von David Alaba in der Innenverteidigung begonnen hatte, eine schwere Muskelverletzung. Das bestätigte Trainer Hansi Flick nach dem Spiel.