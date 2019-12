7 Verletzte in nur zehn Stunden bei Alko-Unfällen

In der Weihnachtszeit haben Alkolenker Hochsaison. Am Freitag um 17 Uhr ging’s los: Ein Mühlviertler (44) aus Ottenschlag krachte mit 0,9 Promille in Hellmonsödt gegen einen unbeleuchteten Traktor. Dieser wurde in Teile gerissen – der einheimische Traktorlenker (64) schwer verletzt. Das Auto schleuderte dann auch noch gegen einen entgegenkommenden Bus – auch Auto- und Buslenker (49) mussten verletzt ins Spital.