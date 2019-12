Panne bei Testflug: „Starliner“ erreicht ISS nicht

Erster Härtetest noch ohne Besatzung

Bei dem ersten Härtetest waren keine Menschen an Bord. Künftig will Boeing mit dem „Starliner“ im Auftrag der US-Weltraumbehörde NASA aber amerikanische Astronauten zur ISS bringen. Am Samstag hätte das Raumschiff erstmals am Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometer über der Erdoberfläche andocken sollen.