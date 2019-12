Als Baby entführter Mann nach 55 Jahren aufgespürt

1964 entführte eine Frau, die sich als Krankenschwester ausgab, den zwei Tage alten Paul Fronczak aus den Armen seiner Mutter in einem Krankenhaus in der Metropole Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Zwei Jahre später fand die Polizei einen ausgesetzten Buben vor einem Einkaufszentrum im Bundesstaat New Jersey. Das FBI war überzeugt: Es handelt sich um Paul Fronczak - dabei verließen sich die Beamten vor allem auf die Form seiner Ohren.