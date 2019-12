Weihnachten heißt Zeit und Ruhe finden

„Krone“: Welche Bedeutung hat Weihnachten noch in unserer schnelllebigen Zeit?

Pater Egon: Wenn wir in die Welt blicken, den Berichten der Medien lauschen, werden wir mit großer Dunkelheit konfrontiert: Kriege und Unfrieden, Menschen in verschiedensten schwierigen Lebensumständen. In eine ebenso schwierige Zeit wurde Jesus geboren. Im Dunkel solcher Zeiten erstrahlen überall Lichter, die diese Finsternis vertreiben. Damals erstrahlte uns in der Geburt des Sohnes Gottes das größte Licht. Und dieses Licht erstrahlt auch in diesen Tagen wieder. Es ist ein Fest der Freude und der Liebe, des Friedens und der Harmonie. Diese Ausstrahlung von Weihnachten müssen wir aber in uns hineinlassen und uns bewusst darauf einlassen.