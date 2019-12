Mariah Careys Christmas-Song ist erstmals Nummer 1

Musik-Doku über Hit

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Songs veröffentlicht die „Queen of Christmas“ eine Musik-Doku über ihren Hit. In einem Trailer zu „Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas Is You“ erklärt sie: „Ich weiß noch wie es anfing. Ich wollte, dass es ein Klassiker wird. Es war eine Errungenschaft, auf die ich sehr stolz war.“