Sozialhilfe: Bundesländer-Fleckerlteppich bleibt

Sozialhilfe-Fleckerlteppich bleibt

Das heißt, dass die Sozialhilfe österreichweit ein Fleckerlteppich bleibt. So gibt es in Wien etwa keinerlei Deckelung oder Kürzungen wegen mangelnder Sprachkenntnisse. Auch eine Wartefrist für Zuwanderer gibt es nicht - im Gegensatz zum Burgenland, wo Zuwanderer erst nach einer fünfjährigen Wartefrist Anspruch auf volle Bezüge haben. In der Steiermark bekommen Flüchtlinge etwas weniger und müssen zudem Integrationsauflagen erfüllen - tun sie das nicht, wird gekürzt.