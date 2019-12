Vorurteile beschränken Behandlungsmöglichkeiten

Düsterer Ausblick ins Jahr 2030

Laut WHO sind in den Industriestaaten in zehn Jahren fünf psychische Erkrankungen unter den häufigsten Krankheiten. „Wir stehen somit vor Herausforderungen“, so die ärztliche Direktorin Alexandra Kofler. Die Klinik liege bei Hofer aber in erfahrenen und begabten Händen, wie sein Vorgänger und Rektor W. Wolfgang Fleischhacker betont.