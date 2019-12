Wiener wartet seit 27 Jahren auf Gemeindewohnung

Musste neuen Schein ziehen

Das hat Zmasser wohl übertrieben ernst genommen. Er fragte nie nach. Und von der MA 50 kam nie was. Nur jetzt hat der gelernte Elektrotechniker ein Problem. Es droht ihm die Obdachlosigkeit. „Ich lebe derzeit bei Freunden in einem Durchgangszimmer. Aber das geht nicht mehr lange so.“ Also hat er Wiener Wohnen kontaktiert. Und muss einen neuen Vormerkschein ziehen. Mit allen gängigen Wartezeiten. Warum?