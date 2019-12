„Weltklasse!“ Alaba lobt neuen Bayern-Helden

„Das hat jedem, der im Stadion war, Spaß gemacht. Die Mannschaft hat sich für ihn von Herzen gefreut, dass er so eine Leistung abgeliefert hat“, kommentierte Trainer Hansi Flick. „Ich gebe immer mein Bestes. Ich will immer so gut wie möglich sein. Heute konnte ich drei Tore schießen, weil das Team sehr stark gespielt hat“, gab sich Coutinho selbst ganz bescheiden. Ob er über den Sommer hinaus Teil des Ensembles bleiben darf, ist noch offen. „Wir wissen nicht, was passieren wird“, antwortete der 27-Jährige. „Es ist nicht an der Zeit dafür. Es ist an der Zeit, bereit zu sein für die Spiele und mein Bestes zu geben.“