Video: Sieg verspielt! Barcelona patzt vor Clasico

Der FC Barcelona musste sich am Samstag in der spanischen Meisterschaft mit einem 2:2 bei Real Sociedad begnügen müssen. Die Highlights gibt’s oben im Video! Durch Barcas Punkteverlust könnte Real Madrid am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Valencia die Tabellenführung übernehmen. Die beiden Erzrivalen treffen am Mittwoch im Camp Nou zum Clasico aufeinander.