Anif fährt mit der Mega-Öffi-Förderung groß auf

Eine Jahreskarte für die Öffis um 99 Euro! Das wurde in Anif im Gemeinderat beschlossen. Die Förderhöhe beträgt damit 266 Euro. Die Abstimmung war mit 11:9 Stimmen aber knapp. Nur einen Kilometer weiter in Grödig feierte man die offizielle Eröffnung der Obuslinie 5. Diese startet am Sonntag ihren Normalbetrieb.