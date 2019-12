Ein Comeback wie ein Weihnachtswunder

Deshalb kann Hettegger auch nur eingeschränkt trainieren: „Mehr als zwei, drei Tage pro Woche auf Ski gehen bei mir derzeit noch nicht.“ Dennoch könnte bereits am 18. Dezember der nächste Schritt zurück in Richtung Weltcup folgen. „Wenn es das Knie zulässt, werde ich beim Europacup in Obereggen an den Start gehen.“ Stress macht sich der Pongauer aber keinen: „Die Rückkehr in den Weltcup bleibt das große Ziel. Allerdings muss ich mir da zuerst wieder eine bessere Startnummer erfahren. Im Idealfall klappt das aber für die kommende Saison.“