Olympia: Paris verlegt Surfwettbewerbe nach Tahiti

Probe in Tokio

Die Luftlinie zwischen Paris und Tahiti beträgt rund 15.700 km. Surfen wird neben Skateboarding und Sportklettern bereits im kommenden Jahr in Tokio olympisch sein. Zusammen mit Breakdance wurden die Sportarten provisorisch auch für das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen. Allerdings wird das IOC erst Ende 2020 endgültig über die Integration der vier Sportarten in das Paris-Programm entscheiden.