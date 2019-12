Wozniacki spielt ihr letztes Match gegen Williams

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki spielt nach ihrem letzten Profi-Turnier bei den Australian Open noch einen Abschieds-Schaukampf. Die Dänin, die am 6. Dezember ihren Rücktritt angekündigt hatte, misst sich am 18. Mai 2020 in Kopenhagen mit der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams.