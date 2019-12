Stieftochter in Heim missbraucht: Schuldspruch

Mit einem Schuldspruch ist der Prozess gegen einen 63-Jährigen, der seine Stieftochter, die an multipler Sklerose leidet, sich nicht mehr bewegen und nicht mehr kommunizieren kann, immer wieder im Pflegeheim missbraucht hatte, am Dienstag in Wien zu Ende gegangen. Der Angeklagte wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.