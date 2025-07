Mann (37) verletzt Ehefrau schwer und flüchtet

Gegen 23.00 Uhr fanden Beamte die schwer verletzte Frau in ihrer Wohnung vor, die offenkundig brutal attackiert wurde. Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau notfallmedizinisch vor Ort und brachte sie anschließend in ein Spital. Schnell gerät der 37-jährige Ehemann der 38-Jährigen ins Visier der Beamten. Doch dieser war in der Wohnung des Ehepaars nicht anzutreffen und soll nach dem Streit zügig die Wohnung verlassen und seine schwer verletzte Ehefrau zurückgelassen haben.