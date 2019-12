Bären machten Winterschlaf in japanischer Klinik

Einen höchst ungewöhnlichen Platz für den Winterschlaf hat sich eine Bärin in Japan ausgesucht. Sie zog sich am Sonntag mit ihren beiden Jungen in ein Krankenhaus der Stadt Minamiuonuma zurück. Dort wurde die Bärendame am Montag jedoch jäh aus dem Schlaf gerissen, als ein von der Polizei herbeigerufener Jäger die Tiere mit einem Gewehrschuss hochjagte.