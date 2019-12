Wunder wirken mit dem Jesus-Simulator

Blinde sehend und Lahme gehend machen sollen Gamer in „I am Jesus Christ“ können. Inspiriert von den Geschichten des Neuen Testaments, lässt die „in Kürze“ via Steam für den PC erhältliche Simulation alle Interessierten in die Sandalen des Heilands schlüpfen, um dessen Leben und Wirken von der Taufe bis zur Kreuzigung bzw. Wiederauferstehung nachzuerleben. Ein erster Trailer stimmt auf das Spiel ein.