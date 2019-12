An nur einem Tag drei Skiunfälle in Sölden

Kurz vor 12 Uhr kam es am Giggijoch auf der Piste Nummer 12 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Deutschen (59) und einem Russen (43). „Der deutsche Skifahrer dürfte vor dem Zusammenstoß in langen Schwüngen unterwegs gewesen sein“, heißt es von Seiten der Polizei. Weitere Details sind aufgrund seiner verletzungsbedingten Gehirnerschütterung nicht bekannt. Er wurde nach Versorgung durch die Pistenrettung in der Medalp in Sölden behandelt. Der Russe schrieb seine Daten auf einen Zettel und übergab diesen der Pistenrettung, blieb aber nicht an der Unfallstelle.