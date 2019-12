SIEG! Stefan Kraft fliegt in Russland auf Platz 1

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 277,6 Punkte (140,0 m/134,5 m)

2. Killian Peier (SUI) 254,6 (138,0/137,0)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 252,3 (133,5/113,0)

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 251,8 (131,5/131,0)

5. Thomas Aasen Markeng (NOR) 246,8 (138,5/131,0)

6. Karl Geiger (GER) 246,0 (130,5/124,5)

7. Constantin Schmid (GER) 239,2 (131,5/131,0)

8. Peter Prevc (SLO) 238,6 (127,5/131,5)

9. Robert Johansson (NOR) 234,0 (122,0/128,0)

10. Timi Zajc (SLO) 229,1 (121,0/126,5)

11. Pius Paschke (GER) 220,8 (125,0/124,5)

11. Yukiya Sato (JPN) 220,8 (126,0/123,0)

13. Michael Hayböck (AUT) 220,4 (124,5/125,0)

14. Johann Andre Forfang (NOR) 220,3 (118,0/123,0)

15. Kamil Stoch (POL) 219,5 (122,0/121,5)

16. Jakub Wolny (POL) 218,7 (124,5/120,0)

17. Dawid Kubacki (POL) 218,4 (125,0/120,0)

18. Jan Hörl (AUT) 217,2 (119,5/122,0)

19. Daniel Huber (AUT) 216,3 (125,0/119,0)

20. Philipp Aschenwald (AUT) 216,1 (120,0/120,0)

21. Simon Ammann (SUI) 214,2 (126,0/122,0)

22. Stephan Leyhe (GER) 207,8 (121,5/119,0)

23. Robin Pedersen (NOR) 205,5 (114,5/122,0)

24. Maciej Kot (POL) 203,7 (125,5/110,5)

25. Stefan Hula (POL) 194,7 (120,0/119,0)

26. Dmitrij Wassilijew (RUS) 188,5 (123,0/107,0)

27. Moritz Bär (GER) 187,2 (121,5/107,5)

28. Anze Lanisek (SLO) 183,6 (114,0/116,0)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 174,9 (124,5/94,0)

30. Richard Freitag (GER) 145,3 (117,0/81,0)



Nicht im 2. Durchgang: 44. Gregor Schlierenzauer (AUT) 83,2 Pkt. (103,5 m)