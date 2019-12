Tattoo-Meister stechen in Innsbruck um die Wette

Es ist eine andere Welt, in die man als Besucher eintaucht. Im Reich der Tätowierer trifft man auf harte Jungs & coole Mädels. Die Besten der Besten messen sich noch am Sonntag (11 bis 18 Uhr) in der Innsbrucker Messehalle zu einem Bewerb. Der Star der „Tattoo Convention 2019“ kommt aus Deutschland: Daniel Krause, bekannt aus der TV-Serie „Berlin Tag & Nacht“, kämpft im Rahmen dieser Veranstaltung für härtere Regeln: „Beim Tätowieren können gefährliche Krankheiten übertragen werden. Einige Kollegen in Deutschland erfüllen nicht alle Auflagen. Wir orientieren uns an der österreichischen Gesetzesauslegung, diese passt perfekt“, so der Berliner.