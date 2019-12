Sieben Tote bei Explosion in slowakischem Hochhaus

Bei einer Gasexplosion und einem darauffolgenden Brand in einem zwölfstöckigen Hochhaus in der ostslowakischen Stadt Presov sind am Freitag nach jüngsten Angaben mindestens sieben Menschen gestorben, mehr als 40 weitere wurden verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis Samstagvormittag an. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, wird noch ermittelt.